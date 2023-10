Sudão. Ministro inglês descreve situação como uma “limpeza étnica”

Os últimos números da ACLED , organização não governamental especializada na contabilização de vítimas em conflitos armados, apontam para mais de nove mil mortos desde o início do conflito.

Várias aldeias foram incendiadas, adianta Ben Strick, diretor de investigações do Centro de Resiliência para a Informação, à BBC: “Documentámos 89 incêndios, que danificaram 68 aldeias desde 15 de abril, o que é uma quantidade enorme.”

Em entrevista à BBC , Andrew Mitchell, ministro de Estado dos Assuntos Estrangeiros, Commonwealth e Departamento de Desenvolvimento do Reino Unido, fala numa "limpeza étnica" em Darfur, no Sudão.

O país do norte de África tem sido palco de violên(...)

A disputa territorial divide-se entre o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) e as Forças Armadas do país. A tensão entre as duas fações vem crescendo desde 2021, quando o processo de negociações e transição democrática foi interrompido por um golpe militar.

Amin Yakubu é um dos milhares de deslocados, que foram obrigados a sair de suas casas quando o grupo paramilitar atacou. À BBC, Amir fala num “conflito que se tornou étnico, mas onde todos são igualmente afetados. Ninguém dorme à noite".