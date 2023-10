Sinagoga em Berlim atacada com dispositivos incendiários

A polícia também disse que houve tumultos durante a noite entre imigrantes muçulmanos e a polícia nos bairros de Neukoelln e Kreuzberg e no famoso Portão de Brandemburgo, em que vários policias ficaram feridos.

Depois do ataque do Hamas a Israel, a polícia aumentou a segurança das instituições judaicas em toda a Alemanha. Ainda assim, as bandeiras israelitas hasteadas em sinal de solidariedade nas autarquias de todo o país foram derrubadas e queimadas. Também vários edifícios da capital alemã onde vivem judeus apareceram com a estrela de David pintada em portas e paredes.



O ataque acontece numa altura em que aumentam os incidentes antissemitas na Alemanha.