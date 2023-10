Polícia neerlandesa apreende 7,7 toneladas de cocaína e detém 6 pessoas

A polícia dos Países Baixos anunciou na terça-feira que deteve a norte de Roterdão seis homens, que estavam a retirar de um camião proveniente de Antuérpia pelo menos 7,7 toneladas de cocaína, dissimuladas num carregamento de banana.

As alfândegas de Antuérpia tinham detetado a cocaína no carregamento de bananas e informado uma equipa de polícia especializada na luta contra as importações em grande escala de cocaína, através do porto de Antuérpia, destinadas aos Países Baixos.