Ouro continua a subir e atinge máximo de um mês

O ouro, um dos ativos de refúgio em tempos de incerteza, mantém a tendência de subida iniciada depois dos ataques do Hamas contra Israel e atingiu o nível mais alto num mês.

Pelas nove da manhã, o preço do metal dourado subia 0,8% para cerca de 1.939 dólares (cerca de 1.834€) por onça.

Desde a escalada da violência no Médio Oriente, o ouro já se valorizou 6%, fazendo-se "valer o seu estatuto de moeda de refúgio e está hoje em máximos de quatro semanas", segundo os analistas da Banca March.

Os preços atingidos durante a sessão são os mais elevados desde 20 de setembro, quando o ouro atingiu 1.947 dólares (cerca de 1.844€) por onça.

Se o metal precioso fechasse o dia nos níveis atuais, seria necessário recuar até quatro de setembro para encontrar um preço tão elevado.

As maiores subidas do ouro nas últimas semanas foram registadas na sexta-feira passada (3,4%) e na segunda-feira anterior (1,5%), logo após os atentados do Hamas.

Na Faixa de Gaza, o conflito entre o Estado judaico e as milícias do enclave iniciado em sete de outubro já provocou pelo menos três mil mortos entre a população palestiniana, segundo dados do ministério da Saúde, que se refere a mais de 12.500 feridos.

Na Cisjordânia ocupada, as forças israelitas já mataram pelo menos 50 palestinianos, para além de centenas de feridos e pelo menos 200 detenções.