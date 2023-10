Líbano. Protesto pró-Palestina em frente à embaixada dos EUA é recebida com canhões de água

Um protesto no Líbano em frente à embaixada norte-americana em Beirute foi recebido com canhões de água e gás-pimenta, em resposta ao que dizem ter sido o ataque de Israel a um hospital em Gaza que matou pelo menos 471 palestinianos.

Os manifestantes, que culpam Israel pelas explosões - apesar das forças israelitas colocarem as culpas no grupo na organização terrorista Jihad Islâmica por um disparo falhado que atingiu o hospital -, foram impedidos de chegar perto da embaixada, com as autoridades a formarem barricadas a centenas de metros do edifício.

Alguns dos manifestantes acenaram bandeiras da Palestina, enquanto outros atiraram pedras às forças de segurança, que responderam com canhões de água e gás-pimenta.

Os protestos acontecem numa altura em que soam as sirenes no norte de Israel, junto à fronteira israelita com o Líbano, um sinal de possíveis ataques com rockets.