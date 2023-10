Israel permite ajuda humanitária a partir do Egipto

Israel esclarece que não vai permitir a saída de ajuda humanitária a partir do seu território, mas não se opõe que seja dada a partir do Egipto.

A informação saiu, esta quarta-feira, do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu após o encontro com o Presidente Biden.

“Após o apelo do Presidente Biden, Israel não vai impedir ajuda humanitária vindo do Egipto, desde que seja apenas comida, água e medicamentos para a população civil no sul da Faixa de Gaza”, lê-se no comunicado.

No entanto, “Israel não vai permitir ajuda humanitária do seu território para a Faixa de Gaza enquanto os nossos reféns não voltarem”.

O Governo israelita exigiu também que a Cruz Vermelha internacional seja autorizada a visitar os israelitas sequestrados mantidos reféns em Gaza.

Desde o início do conflito, a 8 de outubro, já morreram, pelo menos, 3478 palestinianos e cerca de 1300 israelitas.