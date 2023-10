Irão proíbe o ensino de línguas estrangeiras para crianças em escolas e creches

O Irão anunciou terça-feira a proibição do ensino de línguas estrangeiras em jardins de infância e escolas primárias por ser nessas idades que se forma a "identidade iraniana" das crianças.

"O ensino de línguas estrangeiras é proibido em jardins de infância, creches e escolas primárias porque é nessas idades que se forma a identidade iraniana das crianças", disse Massoud Tehrani Farjad, funcionário do Ministério da Educação à imprensa local.

Segundo Farjad, a proibição afeta línguas como o árabe e o francês, tal como o inglês, cujo ensino já tinha sido proibido em 2018. Contudo, o ensino é inglês é permitido no ensino secundário.

A proibição do inglês em 2018 tinha como objetivo limitar a "invasão cultural" dessa língua e fortalecer os ensinamentos islâmicos e a língua oficial do país, o persa.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei alertou várias vezes contra o ensino do inglês e a promoção de culturas estrangeiras no país.

Há um mês, as autoridades iranianas proibiram os estudantes iranianos de frequentarem escolas internacionais, dizendo que os mesmos devem seguir a educação do seu próprio país.