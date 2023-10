Bombardeamento atinge hospital em Gaza e faz pelo menos 500 mortos

Um hospital no centro da cidade de Gaza foi bombardeado, provocando centenas de mortos. O Ministério da Saúde local anunciou a morte de 500 pessoas. O exército israelita afirma que a explosão foi provocada por um "disparo falhado" de mísseis por um grupo aliado do Hamas. A Autoridade Palestiniana declarou três dias de luto.

A explosão que afetou o Hospital Al-Ahli Arab - uma das instituições cristãs de Gaza -, aconteceu sem qualquer aviso, de acordo com a "Al Jazeera". Segundo a cadeia de televisão, muitos dos feridos são mulheres e crianças que procuravam refúgio dos contínuos bombardeamentos. O hospital está localizado numa área residencial.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigido pelo Hamas, diz que "centenas de vítimas" estão de baixo dos escombros da infraestrutura de saúde.

Já o Ministério da Saúde palestiniano, da Autoridade Palestiniana, fala "no mais grave massacre sangrento contra as crianças do nosso povo". "Os efeitos do massacre são indescritíveis", declara.

Segundo a Associated Press, se o número de vítimas e a intenção do que aconteceu forem confirmados, este passaria a ser um dos ataques mais mortíferos nas cinco guerras travadas desde 2008.



Israel aponta dedo a míssil da Jihad Islâmica

Num primeiro momento, o exército israelita apontou que os hospitais não são alvos militares de Israel. "Pedimos a todos cuidado com alegações não verificadas de uma organização terrorista", disse a IDF.

Contudo, mais de duas horas depois dos primeiros relatos, as forças de Israel determinaram que "um ataque de rajadas de mísseis inimigos em direção a Israel passou nas imediações do hospital quando foi atingido".