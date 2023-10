Ataque a hospital em Gaza fez pelo menos 471 mortos

Segundo a Associated Press, se o número de vítimas e a intenção do que aconteceu forem confirmados, este passaria a ser um dos ataques mais mortíferos nas cinco guerras travadas desde 2008.

O ataque ao hospital, uma das instituições cristãs de Gaza, aconteceu sem qualquer aviso. Israel não admitiu a autoria do ataque, avançando que a explosão foi provocada por um "disparo falhado" de mísseis por um grupo aliado do Hamas.

O Ministério da Saúde da Palestina atualizou esta quarta-feira o número de vítimas do ataque ao hospital Al-Ahli para 471 vítimas mortais, além de 28 feridos graves e mais de 300 feridos ligeiros.

Duas horas depois do ataque, as forças de Israel anunciaram que "um ataque de rajadas de mísseis inimigos em direção a Israel passou nas imediações do hospital quando foi atingido".

"De acordo com informações de inteligência, provenientes de várias fontes que possuímos, a organização terrorista Jihad Islâmica é responsável pelo disparo falhado que atingiu o hospital", concluiu a IDF.

De acordo com a Reuters, o grupo negou a autoria do bombardeamento ao hospital al-Ahli Arab Baptist.

A Jihad Islâmica é o segundo maior grupo armado presente na Faixa de Gaza. Apesar de serem grupos independentes, a Jihad Islâmica e o Hamas agem muitas vezes de forma coordenada. Contudo, a Jihad Islâmica age frequentemente de forma independente.

Em reação, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, decretou três dias de luto e cancelou o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcado para esta quarta-feira na Jordânia.