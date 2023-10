Ameaça de bomba. Seis aeroportos franceses evacuados

Numa publicação na rede social X, o Aeroporto de Lille disse esta manhã que estava a ser “evacuado após uma ameaça de bomba”, acrescentando que “os serviços de segurança do Estado estão no local”.

De acordo com a Direção Geral da Aviação Civil, citada pela BFMTV, não há aviões a deslocar destes aeroportos.

“As aeronaves que aterram são estacionados numa zona remota do aeroporto e os passageiros desembarcados no final da pista ou então aguardam dentro do avião”, escreve a publicação.



A situação surge num momento de segurança reforçada no país, depois de um alegado extremista islâmico ter esfaqueado, na semana passada, um professor até à morte e ferido outros três.

Recorde-se que também em França, nos últimos dias, o Palácio de Versalhes foi evacuado por duas vezes devido a uma ameaça de bomba e o museu do Louvre foi encerrado por razões de segurança.



[em atualização]