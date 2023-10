Rapaz de 12 anos esfaqueia colega de turma em Barcelona

Um rapaz de 12 anos esfaqueou uma colega de turma numa escola secundária em L'Hospitalet de Llobregat, em Barcelona, esta segunda-feira, segundo avança o jornal espanhol El País.

A vítima foi transferida para o hospital com ferimentos ligeiros e o caso seguiu para a Direção Geral de Assistência à Criança e ao Adolescente (DGAIA), por se tratar de um menor de 14 anos e não poder ser acusado.

A escola alertou os serviços de emergência. Os agentes dos Mossos d'Esquadra compareceram no local e, ao verificarem que se tratava de um menino de 12 anos, entregaram-no aos pais.

A polícia catalã abriu um processo e diz desconhecer o motivo do ataque. O caso vai agora para as mãos da unidade EMI-14, que administra casos com menores de 14 anos.

A EMI-14 vai ficar encarregue de falar com o menor, a família e analisar o seu ambiente para perceber “o que levou o menor a praticar o ato e fornecer os instrumentos para que tal não volte a acontecer”, explica a DGAIA ao El País. Posteriormente, a unidade vai elaborar um relatório e uma proposta de intervenção que, entre outras coisas, pode incluir atendimento psicológico ou socioeducativo, dependendo do caso.

A Secretaria de Educação garante que está a acompanhar o caso e que enviou uma equipa de psicólogos e profissionais da USAV (Unidade de Apoio ao Estudante em Situação de Violência) para orientar e prestar atendimento psicológico de emergência.