Mortes em Gaza sobem para 3 mil pessoas

Pelo menos 3 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza desde 7 de outubro. O número é das autoridades de saúde locais, enquanto a Save the Children indica que cerca de um terço dos mortos serão crianças.

O Ministério da Saúde palestiniano indica que mais de 12.500 pessoas ficaram feridas desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. Já na Cisjordânia, 61 palestinianos morreram e mais de 1.250 ficaram feridos.

De acordo com a Save the Children, mais de mil das vítimas mortais em Gaza são crianças. "A água está a acabar e o tempo está a acabar para as crianças em Gaza", disse o diretor local da organização, Jason Lee, citado pelo The New York Times.

As autoridades de saúde de Gaza também indicaram, esta terça-feira, que cerca de 1.200 pessoas, incluindo 500 menores, estarão presos debaixo das ruínas de edifícios atacados em casa. Mohammed Abu Selmia, diretor geral do Hospital de Shifa, disse à Associated Press que os médicos ouvem as vítimas gritar "muitas vezes", mas que "não conseguem fazer nada".



Segundo outro comunicado do Ministério da Saúde, os hospitais em Gaza "podem entrar em colapso em horas", devido a cortes na eletricidade e à falta de combustível.

Ao final de segunda-feira, o Ministério da Defesa de Israel indicou que cerca de 100 mil israelitas foram deslocados das suas casas. Cerca de 1.400 pessoas, a grande maioria civis, morreram no país devido ao ataque do Hamas a 7 de outubro.

Joe Biden vai visitar Israel e a Jordânia esta quarta-feira, para negociar a entrada de ajuda humanitária e saída de palestinianos da Faixa de Gaza.

A região, com 2,3 milhões de habitantes, está cercada por Israel, que tem em preparação uma possível ofensiva terrestre para tentar derrotar o Hamas. Israel mantém o enclave palestiniano sob bloqueio económico desde 2007, ano em que o Hamas assumiu o controlo do território.