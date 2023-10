Líder palestiniano cancela encontro com Biden após ataque a hospital em Gaza

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, cancelou a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que estava marcada para esta quarta-feira, avança fonte oficial palestiniana à Reuters.

O encontro estava marcado para a Jordânia, onde Biden se iria encontrar também com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, em Telavive, e com o Rei Abdullah, da Jordânia, com Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito, em Amã, capital jordana.

Na decisão do líder da Autoridade Palestiniana está o ataque israelita a um hospital em Gaza esta terça-feira, que terá feito pelo menos 500 vítimas mortais.

O representante da Palestina irá agora voltar a Ramallah, a capital administrativa da Cisjordânia.

O ataque de Israel ao hospital Al-Ahli Arab, localizado numa área residencial, provocou centenas de vítimas, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, dirigido pelo Hamas, e a Autoridade Palestiniana já declarou três dias de luto.

As autoridades israelitas dizem estar a verificar o ataque, mas apontam que os hospitais não são alvos militares de Israel.