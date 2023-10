Gaza. Exército israelita evita infiltração a partir do Líbano

Israel abateu quatro elementos de um comando durante uma tentativa de infiltração a partir do Líbano, anunciaram esta terça-feira as duas partes, avança a agência Reuters.

A norte, o exército israelita travou a tentativa de infiltração, num contexto de violência que eclodiu na sequência da guerra entre Israel e o Hamas. Os militares detetaram "um esquadrão terrorista que tentava infiltrar-se através da vedação de segurança a partir do Líbano e colocar um engenho explosivo".

Quatro dos militares foram abatidos, acrescentou o exército num comunicado citado pela agência francesa AFP.

Desde o início da guerra, os confrontos na fronteira israelo-libanesa causaram mais de uma dúzia de mortos do lado libanês.

A comunidade internacional receia uma escalada no conflito entre o Hezbollah, pró-iraniano e aliado do Hamas, e o exército israelita.

Após os confrontos fronteiriços, Israel começou a retirar milhares de habitantes de 28 cidades do norte do país.

Bombardeamentos israelitas fizerem 71 mortos na Faixa de Gaza nas últimas horas e o exército israelita afirmou esta terça-feira ter atingido mais de 200 alvos do Hamas na Faixa de Gaza e ter matado membros da organização. Segundo o exército israelita, uma das vítimas é Osama Mazini, chefe do Conselho da Shurav - o mais alto órgão de decisão política do grupo islamita palestiniano.

Num balanço anterior aos bombardeamentos mais recentes, as autoridades de Gaza disseram que os ataques israelitas mataram mais de 2.800 palestinianos.