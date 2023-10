Feira de Frankfurt acusada de "fechar o espaço" a escritora palestiniana

A entrega do Prémio LiBeraturpreis à escritora palestiniana Adania Shibli foi adiada, gerando uma onda de protestos de escritores e editores de todo o mundo.

A cerimónia devia realizar-se no dia 20 de outubro, durante a Feira do Livro de Frankfurt — o maior evento literário do mundo —, mas a organização decidiu suspendê-la devido ao conflito crescente no Médio Oriente. A associação literária LitProm, encarregue da entrega do prémio, justifica a decisão com "a guerra iniciada pelo Hamas, que está a causar sofrimento a milhões de pessoas em Israel e na Palestina", cita o britânico The Guardian.

Em protesto, os grupos editoriais árabes que se preparavam para participar no certame, que arranca esta terça-feira na Alemanha, decidiram não participar no evento.

Numa carta aberta e subscrita por mais de 350 personalidades, entre eles Abdulrazak Gurnah e Olga Tokarczuk, ambos vencedores do Prémio Nobel de Literatura, mas também por outros escritores como Pankaj Mishra, Wiiliam Dalrymple e Colm Toibin, a Feira do Livro de Frankfurt é acusada de estar a “fechar o espaço para uma voz palestiniana”, refere um comunicado do grupo LeYa, chancela que representa Shibli em Portugal.

“A Feira do Livro de Frankfurt tem a responsabilidade, como grande feira internacional do livro, de criar espaços para os escritores palestinianos partilharem os seus pensamentos, sentimentos e reflexões sobre a literatura, durante estes tempos terríveis e cruéis, e não de os fechar”, pode ainda ler-se na carta aberta, citada pela LeYa.

A editora portuguesa mostrou-se “totalmente solidária com Adania Shibli, escritora que muito se orgulha de ter incluído no seu catálogo”.

Uma versão portuguesa de Um Detalhe Menor, obra emblemática da escritora nascida em 1974, na Palestina, foi publicada em março de 2022 pela Dom Quixote (que atualmente pertence ao grupo LeYa).

Baseado em acontecimentos reais, o livro conta a história de uma jovem palestiniana que, “após sobreviver a um massacre levado a cabo por soldados israelitas, em 1949, acaba por ser capturada e violada e, depois de assassinada, enterrada na areia”, refere a LeYa.

Um Detalhe Menor foi finalista do National Book Award 2020 e do International Booker Prize 2021, importantes prémios internacionais, a que se juntou a distinção do LiBeraturpreis 2023, um prémio anual atribuído a escritoras oriundas de África, Ásia, América-Latina e países árabes.

Adania Shilbli é também investigadora e ensina, desde 2013, no Departamento de Filosofia e de Estudos Culturais da Universidade de Birzeit, na Palestina, dividindo o seu tempo entre Jerusalém e Berlim.