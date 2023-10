Exército de Israel avisa Líbano que está preparado para guerra em duas frentes

"Esperamos que o Líbano não cometa o erro de arruinar o seu país por causa do Hamas", afirmou o porta-voz internacional do exército israelita, Richard Hecht, aludindo às hostilidades que se têm registado na fronteira dos dois países quase desde o início da guerra entre Israel e as milícias palestinianas da Faixa de Gaza.

O exército israelita ameaçou esta terça-feira arruinar o Líbano caso os ataques do grupo xiita Hezbollah aumentem na zona fronteiriça, com o porta-voz da instituição a admitir que Israel está preparado para uma guerra em duas frentes.

Questionado sobre se o exército está preparado para uma guerra em duas frentes que inclua tanto as milícias de Gaza como as do Líbano, o porta-voz militar observou que, embora o foco principal seja, atualmente, o conflito com o Hamas, as defesas na frente norte foram reforçadas.

"É claro que estamos preparados para lidar com uma guerra em duas frentes", sublinhou Hecht.

Hoje de manhã, o porta-voz militar israelita anunciou que as suas tropas frustraram uma tentativa de infiltração no seu território de "células terroristas", descobertas quando se aproximavam do muro fronteiriço do lado libanês.

De acordo com a instituição militar, quatro dos atacantes morreram durante o incidente.

Pouco antes, o exército israelita tinha indicado ter atacado a "infraestrutura militar" do grupo xiita Hezbollah no sul do Líbano, em resposta aos disparos lançados na segunda-feira pelo grupo contra Israel.