Cabo Verde estende vacinação contra HPV aos rapazes

Cabo Verde começou esta terça-feira a vacinar rapazes dos 10 aos 14 anos contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV, sigla inglesa), sobretudo associado ao cancro do colo do útero, mas também a tumores em pessoas do sexo masculino.

As campanhas de vacinação anteriores, dirigidas a raparigas até aos 14 anos, permitiram ao país "atingir uma cobertura vacinal acima dos 95%" naquela população-alvo, explicou hoje o Ministério da Saúde, em comunicado.