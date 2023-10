Bruxelas. Suspeito de ataque terrorista neutralizado pela polícia

As autoridades belgas terão "neutralizado" o suspeito de um ataque terrorista que vitimou, esta segunda-feira, duas pessoas em Bruxelas.

Um tiroteio na zona de Schaerbeek já foi confirmado pelas autoridades, mas o estado de saúde do baleado ainda não é claro. Enquanto que a Euronews afirma que o suspeito foi detido, o jornal Le Soir diz que o mesmo foi abatido.

O certo é que uma operação policial está em curso na Place Eugène Verboekhoven e que a zona foi evacuada.

A presidente da Câmara Municipal de Schaerbeek confirmou ao Le Soir que um homem foi "neutralizado" no local, mas que ainda "não há confirmação sobre a identidade da pessoa". Também o ministério público belga confirma um baleado mas não adianta se se trata do alegado autor do ataque desta segunda-feira à noite, que vitimou dois suecos.

Não se sabe o estado de saúde do baleado, embora a ministra da administração interna belga, Annieles Verlinden, terá assumido, em entrevista a um canal de televisão local, que o suspeito, que tinha na sua posse a arma usada no ataque, foi morto.

Já Rudi Vervoort, chefe de coordenação do centro regional de crise, montado para o efeito, diz que "tudo parece indicar que este é o indivíduo procurado" e que o mesmo se encontra nos cuidados intensivos.

[Notícia atualizada às 08h26 de 17 de outubro de 2023]