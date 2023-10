Biden visita Israel e Jordânia esta quarta-feira

Joe Biden vai visitar Israel e a Jordânia esta quarta-feira. O Presidente dos Estados Unidos da América pretende continuar a mostrar apoio a Israel, e vai reunir-se com os líderes da Jordânia, do Egito e da Autoridade Palestiniana.

De acordo com a informação avançada pela Reuters, Biden parte na tarde desta terça-feira em viagem diplomática. O Presidente dos EUA deve passar parte de quarta-feira em Telavive, reunido com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, já esteve duas vezes em Israel desde o ataque do Hamas, a 7 de outubro.

Biden deve seguir viagem para Amã, a capital da Jordânia, para negociações acerca da entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. Nesse encontro, o líder norte-americano vai encontrar-se ainda com o Rei Abdullah, da Jordânia, com Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito.