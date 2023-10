Tiroteio faz dois mortos em Bruxelas. Polícia investiga possível ataque terrorista

Dois suecos morreram baleados em Bruxelas, esta segunda-feira. O atirador encontra-se em fuga e ainda não foi detido pela polícia, que investiga possível ataque terrorista, informou a polícia.

"Posso confirmar que houve um tiroteio ao início da noite e que pelo menos duas pessoas morreram. Informámos todos os nossos parceiros para saber que consequências pode haver", disse à Lusa Yves Stevens, porta-voz do Centro de Crise Nacional da Bélgica.

O porta-voz acrescentou que o atirador ainda não foi detido. O centro de crises reúne-se esta segunda-feira, adiantou. O Órgão de Coordenação para Análise de Ameaças aumentou o nível de alerta para 4, o mais alto, em Bruxelas. No resto da Bélgica, fica no 3.

Um vídeo aparentemente do momento do crime, difundido pelas redes sociais, mostra uma pessoa com uma arma de fogo a disparar no meio de uma rua no bairro de Molenbeek. Enquanto as pessoas que estão na rua fogem, o atirador entra num edifício e pelo menos três tiros são audíveis.

Segundo o jornal "Het Laastste News", as duas vítimas seriam adeptos de futebol. Eram suecas, adianta a televisão sueca TV6, uma vez que vestiam camisolas daquela seleção. Estariam na capital belga para assistir ao Bélgica-Suécia, de apuramento para o Euro 2024. O jogo foi suspenso devido ao tiroteio.

De acordo com a imprensa belga, o alegado atirador gravou um vídeo em que diz pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico, reivindicando o ataque para "vingar os muçulmanos que vivem e morrem" pelo Islão. Ainda assim, a informação carece de confirmação oficial.

[Em atualização]