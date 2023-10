Morreu terceira jovem luso-israelita após ataque do Hamas

A Comunidade Judaica do Porto confirmou este domingo que Tair Bira, luso-israelita de 21 anos, foi morta na sequência do ataque do Hamas a Israel.

De acordo com o Diário de Notícias, que avança a notícia, Tair Bira é filha de outro dos luso-israelitas que está desaparecido, Orin Bira, de 53 anos, e que se suspeita que terá sido raptado pelo grupo terrorista palestiniano a 7 de outubro.

A jovem constava de uma lista de pelo menos seis cidadãos israelitas que possuem passaporte português e que estavam dados como desaparecidos, presumivelmente raptados pelo grupo terrorista Hamas.