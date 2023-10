Londres aumenta ajuda financeira a palestinianos e confirma seis britânicos mortos

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, anunciou esta segunda-feira que o Reino Unido vai aumentar em um terço a ajuda humanitária aos palestinianos, concedendo mais 10 milhões de libras (11,5 milhões de euros), e confirmou a morte de seis britânicos.

"Temos de apoiar o povo palestiniano porque eles também são vítimas do Hamas", disse o chefe do governo conservador britânico ao discursar na Câmara dos Comuns para dar pormenores sobre a situação na região, após a incursão em território israelita das milícias do Hamas, movimento que governa a Faixa de Gaza desde 2007.

Sunak confirmou também que, nos ataques a Israel perpetrados pelo Hamas morreram seis cidadãos britânicos, estando desaparecidos outros 10, podendo os números serem superiores ao que está, até agora, confirmado.

"Os atentados em Israel [...] chocaram o mundo. Mais de 1.400 pessoas mortas, uma a uma, mais de 3.500 feridos, quase 200 feitos reféns", afirmou o líder conservador.

"Devemos chamar-lhe o seu nome: foi um 'pogrom'", sublinhou, em referência à violenta perseguição dos judeus na Rússia Imperial e noutros países.

"Apelamos à libertação imediata de todos os reféns e a eles digo: estamos convosco. Estamos com Israel", disse Sunak, que reiterou o seu apoio "inequívoco" ao governo israelita.

"A natureza terrível destes ataques significa que está a ser difícil identificar muitos dos mortos, mas é com grande pesar que informo a Assembleia de que pelo menos seis cidadãos britânicos foram mortos", disse Sunak, alertando para a possibilidade de haver mais mortos entre os dez desaparecidos.

Em 7 de outubro, o Hamas atacou Israel com o lançamento de milhares de foguetes e uma incursão de milicianos armados.

Em resposta, Israel bombardeou infraestruturas do Hamas e impôs um cerco à Faixa de Gaza com corte de abastecimento.

Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos dois territórios.