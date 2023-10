Fronteira em Rafah afinal não foi aberta. Egito culpa Israel

A fronteira em Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, ainda não abriu. A possível entrada de ajuda humanitária e saída de estrangeiros, que estaria planeada para esta segunda-feira, continua por acontecer. Ao início da tarde em Lisboa, milhares de pessoas estavam concentradas no posto fronteiriço à espera de conseguir sair de Gaza, onde ainda não está a chegar a água potável. Esta manhã, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Sameh Shoukry, culpou Israel por estar a impedir a abertura da passagem no sul de Gaza, sem assumir uma posição clara sobre um possível acordo para permitir a passagem de civis estrangeiros e palestinianos com dupla nacionalidade. Milhares de pessoas concentraram-se neste posto fronteiriço, na esperança de lhes ser permitida a passagem para o Egito. Isto porque, este domingo, Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, garantiu a abertura deste ponto, com o principal objetivo de fazer entrar ajuda humanitária em Gaza. Já esta manhã, Israel desmentiu o alegado acordo para um cessar-fogo e a entrada de ajuda humanitária em Gaza. À Reuters, os responsáveis do Hamas em Gaza não confirmaram a abertura da fronteira nem a entrada do comboio de camiões que transportam ajuda humanitária para o enclave palestiniano.

Ao fim da manhã, foi registado fogo intenso de artilharia, disparado contra Gaza a partir da zona de Sderot pelo Exército israelita. O ataque durou cerca de 15 minutos. Segundo a Al-Jazeera, os bombardeamentos no norte de Gaza, assim como no sul, ainda não pararam esta segunda-feira. A chegada de ajuda humanitária à Faixa de Gaza é fulcral, numa altura em que há falta de medicamentos e outros materiais médicos, combustível, comida e água. A fronteira em Rafah é a única passagem de e para a Faixa de Gaza que não é controlada por Israel, que mantém o enclave palestiniano sob bloqueio económico desde 2007, ano em que o Hamas assumiu o controlo do território. Israel não repôs abastecimento de água Israel tinha anunciado a reposição, de forma limitada, do abastecimento de água no sul de Gaza. No entanto, o Ministério do Interior de Gaza, citado pela Reuters, negou que o abastecimento de água tenha sido recuperado – uma informação já confirmada pela ONU. “Os habitantes bebem água insalubre, o que coloca um sério risco de saúde que ameaça as vidas dos cidadãos”, disse o porta-voz do Ministério, Eyad al-Bozom. A Faixa de Gaza está sem água potável há cinco dias.