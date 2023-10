UE pede à Rússia para libertar advogados do líder opositor Alexei Navalny

A União Europeia (UE) pediu este domingo às autoridades russas que libertem "imediatamente" três advogados do líder opositor russo Alexei Navalny, que está preso, para que possam continuar a exercer e a reunirem-se com o seu cliente.

"A UE apela à sua libertação imediata, devem ser autorizados a exercer as suas funções jurídicas e a encontrar-se com o seu cliente, que está injustamente isolado", declarou Peter Stano, porta-voz do alto representante da UE para a Política Externa e de Defesa, Josep Borrell, na rede social X.

Os advogados detidos são Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Alexei Lipster, tendo os três defendido ou estando atualmente a defender Navalny.

Foram detidos há dois dias por alegado envolvimento numa comunidade "extremista", segundo a sua equipa.