Quartel da ONU no Líbano atingido por míssil

O quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), na cidade de Naqoura, foi atingido por um míssil, anunciou a organização num comunicado divulgado nas redes sociais. Ninguém ficou ferido.

Segundo a UNIFIL, este domingo, ocorreram “intensas trocas de tiros em várias áreas ao longo da Linha Azul, entre o território libanês e Israel. Houve impactos em ambos os lados da Linha Azul.”

“O nosso quartel-general em Naqoura foi atingido por um míssil, e estamos a trabalhar para verificar a sua origem. Os nossos trabalhadores não se encontravam em abrigos na altura. Felizmente, ninguém ficou ferido”, revelou a organização.

No mesmo comunicado, a UNIFIL relembrou “a todas as partes envolvidas que os ataques contra civis ou pessoal da ONU são violações do direito internacional que podem configurar crimes de guerra."