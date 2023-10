Putin diz que a contraofensiva de Kiev falhou e Rússia está a melhorar posições

Cidadao

15 out, 2023 Lisboa 10:11

A Ofensiva ucraniana "falhou" tanto, que 2/3 do território Ucraniano ocupado pela Rússia nos primeiros dias de guerra, já foram reconquistados e voltaram a mãos Ucranianas. E as coisas não foram piores para a Rússia, porque em vez de entregarem em Setembro de 20222 o material que a Ucrânia precisava para a contra-ofensiva, o Ocidente, multiplicou-se em reuniões pífias de onde saíram sucessivas mensagens de apoio e condenação da Rússia, armas é que não, o que deu 6 a 7 meses para os russos cavarem trincheiras e prepararem defesas fortes. Mas é cedo para o Pudim pensar que o pior já passou: o armamento continua a fluir para a Ucrânia, que está também a preparar uma indústria militar própria que a vai tornar uma potência a nível Europeu ou mesmo Mundial. O povo Ucraniano não desiste nem admite quaisquer cedências à Rússia, sejam territoriais, seja de soberania do País - isso da Rússia os exigir fora da NATO, e completamente desarmados é recebido com uma multidão de dedos-do-meio em riste. Portanto, Pudim, podes "armar" à vontade que é muito cedo para cantares vitória.