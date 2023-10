Israel. Mais de 1.400 pessoas mortas e 126 feitas reféns desde o início do conflito

O Governo israelita confirmou este domingo que mais de 1.400 pessoas foram mortas em Israel desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro, enquanto o Exército dá conta de 126 reféns detidos pelo movimento islamita.

Os números foram divulgados este domingo pelo gabinete de imprensa do Governo israelita, que informou também que 3.500 pessoas ficaram feridas desde o início das hostilidades.

Além disso, o exército israelita afirmou que pelo menos 286 soldados se encontravam entre os mortos, enquanto prosseguem os esforços para identificar centenas de outros corpos.

A grande maioria das mortes era de civis mortos durante um ataque surpresa do movimento islamita Hamas no dia 07 de outubro, que incluiu o disparo de milhares de foguetes e um massacre de várias comunidades israelitas adjacentes à Faixa de Gaza por milicianos do grupo palestiniano.