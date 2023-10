​Israel abre corredor de evacuação no sul da Faixa de Gaza

O exército israelita confirmou este domingo que vai permitir a abertura de um corredor humanitário no sul da Faixa de Gaza



Há a indicação de que não haverá ataques entre as 10h00 e as 13h00.

As autoridades israelitas deixam, entretanto, a indicação de que as forças militares estão prontas para atacar o Hamas em três frentes: por mar, terra e ar.

O exército anuncia que levará a cabo uma operação de larga escala, mas só avançará quando os civis deixarem o norte da Faixa de Gaza, como explicou um porta-voz militar à CNN.

Esta manhã há a indicação de que foi morto mais um alto responsável do Hamas. Segundo o jornal "Jerusalem Post", Israel terá abatido um elemento de uma das tropas de elite do Hamas e que terá estado envolvido no ataque da semana passada.

Desta manhã, há uma nova atualização de números de vítimas. O ministro da Saúde de Gaza confirma que desde o reacender do conflito já morreram 2.329 palestinianos, havendo registo de mais de 9.700 feridos.