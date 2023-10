Centenas de pessoas reúnem-se em Arras em memória do professor morto em ataque islamita

A reunião realizou-se este domingo na praça central da cidade, não muito longe do complexo escolar de Gambetta, palco do ataque, que ocorreu num contexto de receios de que o conflito no Médio Oriente pudesse refletir-se em França.

A sirene da cidade tocou várias vezes na praça, que estava repleta de pessoas num silêncio mortal.

Desde sexta-feira, a França está em alerta de "ataque de emergência", o nível mais elevado do sistema Vigipirate, e planeia enviar 7 mil soldados para todo o país até segunda-feira.

"O clima de 'jihadismo', de ação, é evidente desde sábado passado", quando o Hamas atacou Israel, declarou no sábado o ministro do Interior, Gérald Darmanin, apresentando a sua "linha firme": a "expulsão sistemática de qualquer estrangeiro (...) considerado perigoso pelos serviços de informação".

O receio de um atentado levou à evacuação do Museu do Louvre e depois do Palácio de Versalhes, no sábado, com base em falsos alarmes, mas este domingo ambos os equipamentos reabriram nos seus horários normais.