O museu do Louvre, em Paris, fechou excepcionalmente este sábado “por razões de segurança”.

O anúncio acontece depois de França ter entrado, esta sexta-feira, em estado de alerta de emergência após o ataque com faca em Arras, no norte do país, que causou a morte a um professor e dois feridos graves.

Segundo BFMTV, o museu recebeu mensagens com ameaças de bomba.