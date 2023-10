Mais de 1.300 edifícios destruídos em Gaza

Mais de 1.300 edifícios foram completamente destruídos na Faixa de Gaza, anunciou este sábado a ONU, após uma semana de intensos bombardeamentos pelas forças israelitas.

Segundo o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), que cita dados do Ministério das Obras Públicas de Gaza, foram destruídos 1.324 edifícios residenciais e não residenciais, num total de 5.540 habitações, enquanto 3.750 outras casas foram danificadas a ponto de se tornarem inabitáveis.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou na sexta-feira que os atuais ataques a Gaza são apenas "o começo", numa altura em que Israel procura retaliar contra o sangrento ataque do Hamas de 7 de outubro, lançado a meio do Sabat, o período de descanso semanal dos judeus, e no último dia do feriado de Sukkot.