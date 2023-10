​Israel prolonga ultimato e anuncia morte de responsável da força aérea do Hamas

Israel deu um novo ultimato aos civis para que se mudem para o sul de Gaza antes das 16h00.

Este anúncio surge depois do da morte de uma alto responsável da força aérea do Hamas. O jornal "Jerusalem Post" avança que este elemento abatido em Gaza terá tido responsabilidade direta nos ataques a Israel no último sábado

As autoridades israelitas prometeram uma invasão terrestre na Faixa de Gaza. Querem localizar os mais de 100 reféns nas mãos e Benjamin Netanyahu disse, na sexta-feira, que a ofensiva seria "apenas o início"

As Nações Unidas calculam que dezenas de milhares de pessoas já tenham abandonado as suas casas rumo ao sul da Faixa de Gaza.