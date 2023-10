Israel diz que Hamas mantém mais de 120 civis em cativeiro

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) anunciaram que mais de 120 civis estão a ser mantidos em cativeiro pelo movimento Hamas, através da rede social X (antigo Twitter).





"A partir deste momento, as IDF confirmaram que mais de 120 civis estão a ser mantidos em cativeiro em Gaza pela organização terrorista Hamas", pode ler-se na publicação.





Também através das redes sociais, o porta-voz internacional das Forças de Defesa de Israel, o Tenente Coronel Jonathan Conricus, publica um vídeo onde promete "desmantelar o Hamas" e revela que "soldados da reserva israelita estão em formação em torno da Faixa de Gaza, preparando-se para a próxima fase das operações".





O responsável militar refere que o objetivo "é mudar fundamentalmente a situação para que o Hamas nunca mais tenha a capacidade de infligir quaisquer danos a civis ou soldados israelitas".





O Tenente Coronel Jonathan Conricus afirma ainda: "os civis palestinianos em Gaza não são nossos inimigos. Não os avaliamos como tal e não os visamos como tal”.





As Nações Unidas calculam que dezenas de milhares de pessoas em Gaza já terão abandonado as suas casas rumo ao sul daquele território, depois de o exército israelita ter reclamado a retirada de todos os civis do norte da Faixa de Gaza em apenas 24 horas, “para a sua própria segurança e proteção”.





Desde Pequim, onde está de visita, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, diz que "a ordem de Israel é simplesmente impossível de implementar" e defende que tal situação irá desencadear uma "crise humanitária". Josep Borrel falou este sábado numa conferência de imprensa, no último dia de uma visita diplomática de três dias à China.





Alto-responsável do Hamas morto pelo exército israelia





A edição online do jornal Jerusalem Post revela que as forças israelitas eliminaram Murad Abu Murad, o chefe da Força Aérea do Hamas, na cidade de Gaza, na sexta-feira.





Murad terá estado fortemente envolvido no ataque mortífero do passado sábado, em Isarel.





Durante a madrugada deste sábado, militares israelitas efectuaram incursões locais na Faixa de Gaza, à procura de reféns e recolhendo provas para encontrar pessoas que tenham sido levadas pelo Hamas, segundo as Forças de Defesa de Israel citadas pelas agências internacionais.





Jornais israelitas como o Haartez e o Jerusalem Post adiantam que foram descobertos os corpos de alguns dos israelitas tornados reféns pelo Hamas durante uma incursão terrestre em Gaza. A imprensa israelita avança ainda que as Forças de Defesa de Israel encontraram alguns pertencentes das pessoas desaparecidas.





Também na madrugada deste sábado as forças israelitas afirmam ter atingido um alvo do Hezbollah, no sul do Líbano, em resposta ao que dizem ser a "infiltração de objectos aéreos não identificados em Israel".





Aconteceu há uma semana mais violento ataque do grupo armado Hamas, em território israelita, fazendo reacender as tensões no Médio Oriente.





Israel anunciou um bloqueio total da Faixa de Gaza e começou a atacar o enclave palestiniano, bem como várias zonas do Líbano e da Síria. Decorrem ainda confrontos na Cisjordânia.





De acordo com os dados mais recentes, os confrontos já provocaram a morte a 1.900 palestinianos e ferimentos a outros 7.000. Do lado de Israel o número de mortos ronda os 1.300 e cerca de 4.000 pessoas ficaram feridas.