Gaza. Bruxelas anuncia 75 milhões de euros em ajuda humanitária

A Comissão Europeia vai “triplicar imediatamente” a ajuda humanitária a Gaza, para mais de 75 milhões de euros, anunciou Ursula von der Leyen esta tarde, nas redes sociais.

Numa publicação no X (ex-Twitter), a presidente da Comissão Europeia revelou ainda que falou, nas últimas horas, com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

“A Comissão aumentará imediatamente em 50 milhões de euros a atual dotação de ajuda humanitária prevista para Gaza. O montante total passará a ser superior a 75 milhões de euros. Continuaremos a nossa estreita cooperação com a ONU e as suas agências para garantir que esta ajuda chegue aos necessitados na Faixa de Gaza”, escreveu.

Na mesma mensagem, Von der Leyen reiterou ainda que a Comissão Europeia “apoia o direito de Israel de se defender contra os terroristas do Hamas, no pleno respeito do direito humanitário internacional”. Mas também fez nota: “Estamos a trabalhar arduamente para garantir que os civis inocentes em Gaza recebam apoio neste contexto.”