EUA garantem estar a fazer todos os esforços para proteger civis em Gaza

"Os crimes brutais cometidos pelo Hamas não são aceitáveis. Mas o Hamas não fala em nome do povo palestiniano, é uma organização terrorista cujo objetivo é destruir Israel", afirmou Blinken, que não defendeu a campanha militar de Israel contra Gaza, em resposta ao ataque do grupo islamita de 07 de outubro.

Blinken afirmou estar a trabalhar com as autoridades israelitas para "abrir corredores seguros e estabelecer zonas seguras para que os civis não sejam prejudicados por estes ataques", ao mesmo tempo que insistiu que o Estado judaico "continua a exercer o seu direito legal e natural de se defender".

"Não queremos que haja vítimas civis em Gaza ou em qualquer outra parte do mundo e estamos a empenhar todos os esforços para as proteger", afirmou Blinken numa reunião em Riade com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan.

guerra no médio oriente

Uma fonte oficial do Governo norte-americano, que viaja com Blinken, falou sob anonimato com a agência AP e disse este sábado que os EUA não pediram a Israel que abrandasse ou adiasse o plano de evacuação.

O funcionário disse que as discussões com os líderes israelitas sublinharam a importância de ter em conta a segurança dos civis, uma vez que as forças armadas israelitas se movimentaram para fazer cumprir o pedido de evacuação.

Acrescentou que os líderes israelitas reconheceram as orientações e as tomaram em consideração.

Por outro lado, adiantou que foi elaborado um acordo de princípio entre o Egito, Israel e Qatar para permitir que os palestino-americanos e outros cidadãos com dupla nacionalidade em Gaza atravessassem a fronteira com o Egito durante um período de cinco horas no sábado.