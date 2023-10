Treze reféns mortos em ataques israelitas em 24 horas, avança Hamas

O Hamas avançou que 13 reféns detidos, entre os quais cidadãos estrangeiros, morreram nas últimas 24 horas em consequência de ataques aéreos israelitas na Faixa de Gaza.

"Treze prisioneiros, incluindo estrangeiros" foram mortos em cinco locais alvo de caças israelitas, disseram as Brigadas Izzedine al-Qassam.



Segundo a Al Jazeera, o comunicado do grupo afirma que seis dos reféns foram mortos em ataques aéreos em dois locais distintos no distrito norte e outros sete morreram em ataques que atingiram três locais no distrito de Gaza.

Israel ainda não confirmou a informação.



De acordo com Israel, cerca de 150 pessoas estão a ser mantidas reféns por militares do Hamas, depois do ataque surpresa de 7 de outubro, diz a BBC. Muitas pessoas podem estar escondidas em túneis subterrâneos.



O Hamas ameaçou matar reféns se Israel bombardear casas de civis sem aviso prévio.



O número oficial de mortos mais recente em Israel é de 1.300.

Já em Gaza, o número sobiu para mais de 1.500, diz Ministério da Saúde. O número de mortos inclui 500 crianças.