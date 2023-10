Israel faz primeiros raides terrestres contra Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) anunciaram esta sexta-feira a realização dos primeiros ataques terrestres "localizados" contra alvos na Faixa de Gaza.

Estes raids deverão servir de preparação para a grande ofensiva terrestre, como retaliação à ofensiva iniciada no sábado pelo grupo palestiniano Hamas.

"Nas últimas 24 horas, as IDF levaram a cabo raids localizados no interior do território da Faixa de Gaza para completar os esforços para limpar a área de terroristas e armamento", refere o Exército israelita, em comunicado.

As ações militares realizadas no último dia também tentaram localizar pessoas raptadas pelo Hamas durante o ataque de sábado. Haverá cerca de 150 reféns em poder do grupo palestiniano.

Milhares de palestinianos estão esta sexta-feira a fugir para o sul da Faixa de Gaza, após o aviso nesse sentido do exército israelita.