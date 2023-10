​Guerra Israel-Hamas. "Há medo no coração dos libaneses"

O presidente da Cáritas do Líbano, o padre Michel Abboud, receia que o conflito entre Israel e o Hamas alastre ao país.



Em entrevista ao Vatican News, o presidente da Cáritas diz que estão a chegar ao Líbano de forma ilegal muitos jovens sírios, o que pode indiciar que se está a preparar uma escalada da guerra:

“Nos últimos dias vimos chegar novos sírios, na maioria homens jovens, que entraram de forma não oficial no Líbano. E pensamos: estes jovens vieram para o Líbano, porquê? Para se prepararem para uma guerra aqui, ou não? Isto está a criar medo no coração dos libaneses”, admite o padre Michel Abboud.

No Líbano, metade da população de quatro milhões de habitantes são já refugiados sírios, mas esta chegada em massa de mais jovens daquele país faz aumentar os receios de uma guerra com Israel, por causa do Hezbollah.

Nas declarações ao Vatican News, o responsável da Cáritas garante que nenhum libanês deseja um novo conflito, por terem ainda bem viva na memória a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah.

“Os libaneses, de todas as confissões, não desejam que a guerra entre outra vez no nosso país", sublinha o Michel Abboud, que dá conta do receio e do clima de tensão que se vive.

A Cáritas está já a preparar-se para acolher quem já começou a fugir do sul do Líbano e vai precisar de ajuda, sobretudo ao nível alimentar e de medicamentos. E acrescenta: "se não for preciso para esses, temos muitos pobres a quem distribuir".