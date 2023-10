Socialistas europeus afastam partido de Robert Fico

Os socialistas no Parlamento Europeu decidiram esta quinta-feira suspender os eurodeputados do Smer-SD, partido que venceu as eleições na Eslováquia e que se aliou à extrema-direita.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

O Partido Socialista Europeu (PSE) justifica a suspensão dos partidos eslovacos Smer-SD Hlas-SD com “claras divergências” de valores.

Robert Fico, o primeiro-ministro eleito da Eslováquia e líder do Smer-SD, aliou-se com a extrema-direita para formar Governo.