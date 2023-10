Presidente russo desloca-se ao Quirguistão

O Presidente russo, Vladimir Putin, desloca-se, esta quinta-feira, ao Quirguistão, naquela que será a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que é alvo de um mandado de captura emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

O TPI, com sede em Haia, emitiu em março passado um mandado de captura para o Presidente russo, acusado do crime de guerra de deportação forçada de crianças ucranianas.

Não existe o risco de Putin ser preso no Quirguistão, uma vez que esta antiga república soviética da Ásia Central não ratificou o Estatuto de Roma, o tratado fundador do TPI.

Durante a visita, Putin terá encontros bilaterais, nomeadamente com os homólogos do Quirguistão e do Azerbaijão, Sadir Japarov e Ilham Aliev, respetivamente, e participa na sexta-feira numa reunião de chefes de Estado das ex-repúblicas soviéticas