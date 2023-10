"Os EUA vão estar sempre do lado de Israel", garante Blinken

Os Estados Unidos reafirmaram esta quinta-feira o apoio a Israel na guerra contra o Hamas, após uma reunião entre o Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e o presidente israelita, Benjamin Netanyahu.

Em Telavive, o representante de Washington anunciou que quatro carregamentos de apoio militar dos EUA já chegaram a Israel e que há mais a caminho.

“Vocês podem ser fortes o suficiente para se defenderem sozinhos, mas enquanto a América existir, nunca terão de o fazer. Nós vamos sempre ajudar. Os EUA vão estar sempre do lado de Israel. Vamos cumprir o que prometemos e fornecer munições, aviões de interceptação e ajudar a restabelecer a Cúpula de Ferro de Israel, assim como outros equipamentos de defesa”, disse Blinken, numa conferência de imprensa junto a Netanyahu.

O secretário de Estado norte-americano avançou ainda que pelo menos 25 cidadãos dos EUA morreram após os ataques do Hamas desde o fim de semana e que a ofensiva contra Israel não representa o povo palestiniano.

“Sabemos que o Hamas não representa o povo palestino ou as aspirações legítimas de viverem com medidas iguais de segurança, liberdade, justiça, oportunidades e dignidade. O Hamas tem apenas uma finalidade: destruir Israel e matar judeus”, salientou.

Os ataques do Hamas já mataram cerca de 1.300 pessoas, enquanto o Ministério da Saúde palestiniano avança que a contraofensiva já fez 1.354 mortos na Faixa de Gaza. Durante a noite desta quarta-feira, o exército israelita diz ter atacado o quartel-general operacional do Hamas, que respondeu com o lançamento de foguetes contra Telavive.