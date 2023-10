Mais de 338 mil deslocados em Gaza em cinco dias de guerra

O número de deslocados na Faixa de Gaza ultrapassou os 338 mil. Deacordo com as Nações Unidas, num só dia 75 mil pessoas fugiram das suas casas no território palestiniano.

De acordo com o Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas (OCHA), o número de refugiados tem vindo a aumentar e têm sido acolhidos em infraestruturas criadas para o efeito.

Do total de deslocados, 218.597 (65% do total) estão em 92 escolas da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (UNRWA), algumas das quais funcionam como abrigos temporários, enquanto quase 15.000 estão em escolas da Autoridade Palestiniana.

O Hamas, no poder na Faixa de Gaza desde 2007, lançou a 7 de outubro um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação "Tempestade al-Aqsa", com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de rebeldes armados por terra, mar e ar.

Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas naquele território palestiniano, numa operação que batizou como "Espadas de Ferro".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que o país está "em guerra" com o Hamas, que foi internacionalmente classificado como movimento terrorista não só por Israel, como pelos Estados Unidos, pela União Europeia (UE) e por outras nações.

Israel, que impôs um cerco total à Faixa de Gaza e cortou o abastecimento de água, combustível e eletricidade, confirmou mais de 1.200 mortos e 3.700 feridos desde o início da ofensiva do Hamas, apoiada pelo Hezbollah libanês e pelo ramo palestiniano da Jihad Islâmica.