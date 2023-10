Israel-Hamas. Pelo menos 2.400 mortes desde o início do conflito

Já morreram pelo menos 2.400 pessoas em Israel e na Faixa de Gaza desde os inícios dos ataques.



O número de mortos na Faixa de Gaza subiu para 1.200, informou o Ministério da Saúde palestiniano, na sequência de um aumento dos bombardeamentos israelitas sobre o enclave palestiniano controlado pelo movimento islamita Hamas.

"O número de mártires subiu para cerca de 1.200 e o número de feridos para cerca de 5.600", afirmou um porta-voz do Ministério.

Um balanço anterior das autoridades de saúde apontava para pelo menos 1.100 mortos e 5.339 feridos.

Entretanto, mais de 338.000 pessoas foram obrigadas a fugir de casa, na Faixa de Gaza, que está cercada e a ser bombardeada pelo exército israelita, disse o Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA).

No final do dia de quarta-feira, o número de pessoas deslocadas neste território densamente povoado, com cerca de 2,3 milhões de habitantes, tinha "aumentado em mais 75.000, para 338.934", declaro, em comunicado, o OCHA.

Também por volta das 4h30 (horas locais) desta quinta-feira, os militares de Israel conduziram um “ataque em grande escala” contra alvos pertencentes ao Hamas em Gaza.