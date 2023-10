França. Mais de uma centena de atos antissemitas desde o início do conflito Hamas-Israel

O ministro do Interior francês declarou, esta quarta-feira, que houve "mais de uma centena de atos antissemitas" em França após o ataque do Hamas a Israel no sábado, que vão desde inscrições em muros a insultos contra a comunidade judaica.

Gérald Darmanin, em entrevista a rádio France Inter, acrescentou que 24 pessoas foram detidas e que a plataforma na internet Pharos, para denúncias de ódio, recebeu mais de 2 mil denúncias.

Questionado sobre "o risco de importação do conflito israelo-palestiniano" para França, Darmanin repetiu que "não há atualmente alguma ameaça terrorista islâmica" que possa afetar a comunidade judaica em França, a maior na Europa com 500 mil pessoas.

O ministro francês acrescentou que "para os serviços de informação, não há sinal nos bairros, nas ruas" de que o conflito esteja a ser importado para França.

No entanto, Darmanin referiu que "existem representantes políticos do Hamas em França, incluindo aqueles que falam nos meios de comunicação social" franceses.