Cerveja mais cara e com menos sabor? Pode acontecer devido às alterações climáticas

Esta planta não se adapta a climas quentes e secos e com as temperaturas cada vez mais elevadas, a sua produção pode ser prejudicada, alertam os investigadores.

E se as alterações climáticas prejudicassem também o sabor da cerveja? Um estudo da Nature Communications , realizado na Alemanha, República Checa e Eslovénia, concluiu, que até 2050, a cerveja será mais cara e o sabor da cerveja não vai ser o mesmo, devido ao declínio da produção de lúpulo.

Relatório 'United in Science'

"Os que bebem cerveja certamente verão as alterações climáticas, seja no preço ou na qualidade”, disse Miroslav Trnka, coautor do estudo.



Das simulações realizadas pelos investigadores da Nature Communications, “todos os cenários previam um declínio na produção de lúpulo entre 12% e 35% ao longo de 2021-2050 em todas as principais regiões produtoras de lúpulo na Europa, com a Eslovénia, Portugal e Espanha a apresentarem os declínios mais pronunciados”. A lúpulo tem sido mais utilizada na cerveja, devido à produção artesanal.

O artigo científico refere a importância de serem implementadas “medidas de adaptação imediatas para estabilizar um setor global em constante crescimento”.