Republicanos do Congresso dos EUA escolhem Scalise para líder da Câmara

Os Republicanos do Congresso dos EUA nomearam esta quarta-feira Steve Scalise para líder da Câmara de Representantes, prometendo unir-se à sua volta para o conseguir eleger numa votação em plenário, para substituir Kevin McCarthy no cargo.

Numa votação privada no Capitólio, os Republicanos da Câmara afastaram Jim Jordan, presidente do Comité Judiciário, em favor de Scalise, que ficou conhecido depois de ter sobrevivido há alguns anos a um tiroteio em massa contra congressistas durante um treino de beisebol do Congresso.

Os Republicanos tinham ficado num impasse após a destituição de McCarthy, procurando uma figura para unir a sua bancada sobre uma escolha que possa agora ser eleita pela maioria da Câmara de Representantes.

Perante a forte probabilidade de os Democratas se oporem ao nome de uma qualquer escolha Republicana, os conservadores precisam dessa união para usar a sua maioria para impor um nome para o cargo.

Os dois principais candidatos a esse cargo - Steve Scalise, do estado de Louisiana, e o presidente do Comité Judiciário, Jim Jordan, do Ohio - dividiram a votação entre os Republicanos.

McCarthy - que foi destituído do cargo por um grupo de congressistas Republicanos da ala extremista do partido, próximo do ex-Presidente Donald Trump - pediu para não ser escolhido nesta votação interna.

Após o processo de destituição, a Câmara de Representantes ficou sem um líder da maioria, o que estava a provocar a paralisação do Congresso, com implicações políticas que se faziam sentir em vários níveis.

Após as dificuldades sentidas em janeiro na nomeação de McCarthy - escolhido apenas depois de 15 rondas de votação - para o cargo de "speaker", esperava-se um clima de maior indecisão para a sua substituição.

Contudo, a votação interna entre os Republicanos acabou por ser rápida e terminou com a promessa de união à volta do novo nome, para contrariar a oposição da minoria Democrata.