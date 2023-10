Portuguesa encontrada morta após ataque a Israel

Uma jovem com cidadania portuguesa foi esta terça-feira encontrada morta na sequência do ataque do Hamas a Israel, avança a agência de notícias Associated Press (AP).

A luso-israelita Rotem Neumann tinha 25 anos e foi encontrada sem vida junto a um abrigo, segundo o seu primo Tomer Neumann.

Rotem Neumann estava num festival de música, a poucos quilómetros da fronteira com a Faixa de Gaza, que foi atacado pelo grupo palestiniano Hamas, no passado sábado.



A cidadão portuguesa fugiu de carro com um grupo de amigos, mas encontraram pelo caminho um grupo de radicais islâmicos.