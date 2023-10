Guterres apela à libertação imediata de todos os reféns detidos em Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou, esta quarta-feira, à libertação imediata de todos os reféns israelitas detidos em Gaza, defendendo que os civis devem ser continuamente protegidos.

Numa breve declaração à imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque, Guterres disse estar a acompanhar de perto os "acontecimentos dramáticos" em Israel e em Gaza, sublinhando que "jamais" esquecerá as imagens do ciclo acelerado de "violência e horror" registado nos últimos dias.

"Estou em contacto contínuo com os líderes da região, com foco imediato em diversas prioridades. (...) Estou preocupado com a recente troca de tiros ao longo da Linha Azul [uma demarcação negociada pela ONU que separa Israel do Líbano] e com os recentes ataques relatados no sul do Líbano", disse.

"Apelo a todas as partes -- e àqueles que têm influência sobre essas partes -- para evitarem qualquer nova escalada e repercussões. Apelo à libertação imediata de todos os reféns israelitas detidos em Gaza. Os civis devem ser protegidos em todos os momentos. O direito humanitário internacional deve ser respeitado e defendido", instou.

O líder da ONU informou que cerca de 220 mil palestinianos estão agora abrigados em 92 instalações da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA) em Gaza, frisando que as "instalações da ONU e todos os hospitais, escolas e clínicas nunca devem ser visados" nos ataques.

Pelo menos 11 funcionários da UNRWA morreram nos últimos quatro dias nos bombardeamentos de Israel sobre a Faixa de Gaza, o enclave palestiniano sitiado e sujeito a um bloqueio total pelo Estado judaico desde o início da guerra com as milícias da Palestina.