Fachada do Parlamento iluminada com as cores de Israel

Entre as 19h30 e as 24h00 desta quarta-feira, a fachada da Assembleia da República iluminou-se com as cores azul e branca em solidariedade com as vítimas da ofensiva lançada pelo Hamas contra Israel, no sábado.

A proposta foi apresentada pelo Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel e mereceu a aprovação dos quatro maiores grupos parlamentares – PS, PSD, Chega e IL.