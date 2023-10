Espanha. Quatro pessoas morrem em incêndio em Vigo

Quatro pessoas morreram e oito pessoas ficaram feridas, na sequência de um incêndio que aconteceu, esta quarta-feira, num edifício residencial em Vigo, na Galiza, informaram as autoridades espanholas.

A mãe tinha 30 anos e os seus filhos entre 11 e 14 anos. Para além dos mortos, 15 pessoas foram assistidas no local, sendo que nove foram encaminhadas para vários hospitais de Vigo para tratamento de queimaduras e inalação de fumo, incluindo o pai e outra filha do casal. Destas, três estão em estado grave, incluindo um menor. Um dos bombeiros também teve de ser assistido.

Segundo o jornal El Mundo, o incêndio poderá ter sido intencional e ter começado no rés-do-chão do imóvel . A Polícia Nacional investiga já o caso. Os moradores desconfiam de um inquilino que foi despejado do prédio por ter “ateado fogo no quinto andar do prédio”, no final de agosto.